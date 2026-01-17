Il cuore non riparte per 45 minuti | 47enne salvato con l’Ecmo alle Molinette di Torino

Un uomo di 47 anni, colpito da arresto cardiaco refrattario, è stato salvato all’ospedale Molinette di Torino grazie a un intervento di Ecmo, una tecnologia di circolazione extracorporea. Dopo 45 minuti di massaggi cardiaci, questa procedura ha permesso di ripristinare le funzioni vitali, offrendo una possibilità di recupero in situazioni critiche.

Un uomo di 47 anni, colpito da un arresto cardiaco refrattario, è stato salvato all’ospedale Molinette di Torino dopo 45 minuti di massaggio cardiaco e l’uso di Ecmo, una macchina per la circolazione extracorporea che può sostituire temporaneamente le funzioni di cuore e polmoni. E’ stata la fidanzata a chiamare subito i soccorsi e a iniziare le manovre di rianimazione, senza fermarsi. Quando è arrivato il personale del 118 di Azienda zero, la situazione era chiarissima: il 47enne era in arresto cardiaco. Le manovre sono continuate, una scarica dopo l’altra. E ancora farmaci e massaggio cardiaco, ma il cuore non ripartiva. 🔗 Leggi su Feedpress.me

