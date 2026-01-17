Il cuore non riparte per 45 minuti | 47enne salvato con l’Ecmo alle Molinette di Torino
Un uomo di 47 anni, colpito da arresto cardiaco refrattario, è stato salvato all’ospedale Molinette di Torino grazie a un intervento di Ecmo, una tecnologia di circolazione extracorporea. Dopo 45 minuti di massaggi cardiaci, questa procedura ha permesso di ripristinare le funzioni vitali, offrendo una possibilità di recupero in situazioni critiche.
Un uomo di 47 anni, colpito da un arresto cardiaco refrattario, è stato salvato all’ospedale Molinette di Torino dopo 45 minuti di massaggio cardiaco e l’uso di Ecmo, una macchina per la circolazione extracorporea che può sostituire temporaneamente le funzioni di cuore e polmoni. E’ stata la fidanzata a chiamare subito i soccorsi e a iniziare le manovre di rianimazione, senza fermarsi. Quando è arrivato il personale del 118 di Azienda zero, la situazione era chiarissima: il 47enne era in arresto cardiaco. Le manovre sono continuate, una scarica dopo l’altra. E ancora farmaci e massaggio cardiaco, ma il cuore non ripartiva. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Il primo trapianto “a cuore pulsante” dall’estero: rivoluzione alle Molinette di Torino
Leggi anche: Straordinario trapianto alle Molinette: da Atene a Torino il cuore non smette mai di battere, un record
Grande cuore Cagliari, pareggio in rimonta a Cremona; Balotelli riparte dalla Serie B araba ma non molla: Sono ancora più forte degli altri.
Il cuore non riparte per 45 minuti: 47enne salvato con l’Ecmo alle Molinette di Torino - Un uomo di 47 anni, colpito da un arresto cardiaco refrattario, è stato salvato all’ospedale Molinette di Torino dopo 45 minuti di massaggio cardiaco e l’uso di Ecmo, una macchina per la circolazione ... msn.com
Cuore fermo per ore, salvato alle Molinette. La prontezza della compagna, la corsa in ospedale e la nuova procedura: «Pochi anni fa non sarebbe sopravvissuto» - Vivo grazie alla prontezza della compagna e alla rete dell’emergenza e alla rianimazione avanzata dell’ospedal ... msn.com
Morto per 45 minuti, salvato alle Molinette: l’ECMO riscrive il destino dell’arresto cardiaco - Il cuore si è fermato all’improvviso, mentre era in casa, nella normalità di una giornata qualunque. insalutenews.it
Desideri e Paure Cosa abita davvero il nostro cuore 28 gennaio 2026 riparte la Pastorale Giovanile. Ore 20:00 Museo Diocesano – Bitonto Un incontro guidato da una counselor, per dare spazio alle domande che spesso restano in silenzio. Attraver - facebook.com facebook
Perché non è solo lavoro: è dignità, è futuro, è il cuore stesso della nostra comunità. Si riparte da dove la crisi morde. Si sta dove le persone soffrono. Si lotta insieme a chi, domani, non sa quale futuro avrà x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.