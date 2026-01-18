Cristian Romero ha dichiarato che il Tottenham attraversa un periodo difficile, definendolo “disastroso” dopo la recente sconfitta contro il West Ham. La situazione ha suscitato speculazioni sul possibile cambio in panchina, con Frank tra i nomi più discussi. Questa fase complessa del club si inserisce in un contesto di incertezza che riguarda il futuro della squadra e della sua gestione tecnica.

2026-01-18 13:54:00 Ecco quanto riportato poco fa: Cristian Romero ha ammesso che il Tottenham si trova in un “momento disastroso” dopo la sconfitta di ieri contro il West Ham, un risultato che ha spinto le voci che il club sta considerando il futuro dell’allenatore Thomas Frank. Gli Spurs hanno perso 2-1 al Tottenham Hotspur Stadium contro una squadra degli Hammers che ha registrato la prima vittoria in Premier League dall’inizio di novembre. Romero, che ha segnato il pareggio della sua squadra ma non è stato in grado di impedire a Callum Wilson di segnare un gol vincente nei minuti di recupero per gli ospiti, ha ammesso che è stato un colpo devastante per gli Spurs. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Cristian Romero ammette che il Tottenham è in un “momento disastroso” tra le notizie che Frank potrebbe essere licenziato

Leggi anche: Frank ammette che “va bene” che i fan siano frustrati dopo che la sconfitta del Fulham ha suscitato fischi nello stadio del Tottenham Hotspur

La sconfitta del Bournemouth è “estremamente dolorosa”, dice Frank, capo del Tottenham, mentre Iraola ammette che “è stata” l’ultima partita di Semenyo

Thomas Frank, allenatore del Bournemouth, ha definito la sconfitta per 3-2 contro il Tottenham, conclusasi con il gol di Semenyo al 95°, come estremamente dolorosa. Frank e Iraola hanno commentato le conseguenze di questa partita, con il secondo che ha ammesso che potrebbe essere l’ultima di Semenyo. Un episodio che riflette l’importanza e la tensione di questa sfida nella stagione in corso.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

K XAVI 7 KERKEZ adia Mue LIVERPOOL FULL-TIME 1-2 1 2 Richarlison Richar rlison 83' Xavi Simons 33' Cristian CristianRomero90+3 330+3 Romero 90+3' Alexander Isal Isak 56' Hugo Ekitiké 66 &A 6' - facebook.com facebook