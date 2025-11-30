Frank ammette che va bene che i fan siano frustrati dopo che la sconfitta del Fulham ha suscitato fischi nello stadio del Tottenham Hotspur

2025-11-30 01:18:00 Breaking news: L’allenatore del Tottenham Hotspur Thomas Frank ha ammesso che “va bene” che i tifosi fossero frustrati dopo che la sua squadra è stata sconfitta per 2-1 contro il Fulham in Premier League, scatenando forti fischi al fischio finale. Gli uomini di Frank speravano di sfruttare una prestazione brillante nella sconfitta per 5-3 contro i campioni d’Europa del PSG a Parigi a metà settimana, ma sono stati sconfitti sabato al Tottenham Hotspur Stadium dopo che i primi sei minuti disastrosi li hanno visti andare sotto 2-0. Il portiere Guglielmo Vicario è stato colpevole del secondo gol, segnato da Harry Wilson dopo il primo gol di Kenny Tete, quando lo stopper degli Spurs è corso inutilmente fuori dalla sua porta per impedire che una palla lunga raggiungesse l’attaccante del Fulham Raul Jimenez. 🔗 Leggi su Justcalcio.com