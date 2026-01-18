Crema come Crans Montana | incendio di addobbi in discoteca licenza sospesa

A Crema, il Moma Club è stato temporaneamente chiuso per otto giorni dopo un incendio che ha danneggiato gli addobbi della discoteca. L'episodio ricorda l’incidente di Crans Montana, attribuito a un principio di incendio simile. Il questore di Cremona, Carlo Ambra, ha disposto la sospensione della licenza, evidenziando l’importanza di garantire la sicurezza nei locali pubblici.

Principio di incendio “fotocopia” di quello che ha provocato la strage di capodanno al Constellation di Crans Montana: è successo in una nota discoteca di Crema, il Moma Club, finita nel mirino del questore di Cremona Carlo Ambra, che ne ha disposto la chiusura per 8 giorni. Fiamme da fontane. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Crans Montana, nuove ombre su Le Costellation: il giallo della licenza per l’uso da discoteca

A Crans-Montana emergono dubbi sulla licenza del locale Le Constellation, coinvolto nella tragedia di Capodanno. Secondo i documenti del registro di commercio del Vallese Centrale, la società gestiva il locale come bar, sollevando interrogativi sulla conformità alle autorizzazioni per l'uso come discoteca. Queste nuove informazioni pongono in luce questioni sulla regolamentazione e sulla sicurezza degli ambienti notturni nella zona. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Fontane pirotecniche sulle bottiglie che hanno causato un principio di incendio, diverse irregolarità nella sicurezza del locale. Tutto a soli 18 giorni dalla strage di Crans Montana. Chiusa una discoteca di Crema. Le prime immagini: - facebook.com facebook

