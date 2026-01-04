Crans Montana nuove ombre su Le Costellation | il giallo della licenza per l'uso da discoteca

A Crans-Montana emergono dubbi sulla licenza del locale Le Constellation, coinvolto nella tragedia di Capodanno. Secondo i documenti del registro di commercio del Vallese Centrale, la società gestiva il locale come bar, sollevando interrogativi sulla conformità alle autorizzazioni per l'uso come discoteca. Queste nuove informazioni pongono in luce questioni sulla regolamentazione e sulla sicurezza degli ambienti notturni nella zona.

