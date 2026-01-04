Crans Montana nuove ombre su Le Costellation | il giallo della licenza per l'uso da discoteca

Da fanpage.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Crans-Montana emergono dubbi sulla licenza del locale Le Constellation, coinvolto nella tragedia di Capodanno. Secondo i documenti del registro di commercio del Vallese Centrale, la società gestiva il locale come bar, sollevando interrogativi sulla conformità alle autorizzazioni per l'uso come discoteca. Queste nuove informazioni pongono in luce questioni sulla regolamentazione e sulla sicurezza degli ambienti notturni nella zona.

Strage di Capodanno a Crans-Montana dopo l'incendio nel locale Le Constellation: dai documenti del registro di commercio del Vallese Centrale emerge che la società aveva licenza da bar. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Crans Montana: la licenza del bar ‘Le Constellation’ entra nell’indagine della procura svizzera

Leggi anche: “Così si entrava nel locale”. Crans-Montana, spuntano nuove ombre sulla strage. Testimonianza shock

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Crans-Montana, emergono ombre sul proprietario del locale “Le Constellation”; Crans-Montana, i gestori del Constellation indagati per omicidio: ombre sulle ispezioni al pub; Strage di Crans-Montana, indagati i proprietari del locale per omicidio colposo. Ombre sulla sicurezza e sul passato di uno dei titolari; Crans-Montana, tra ricerca dei dispersi e interrogatori della Procura. Le ombre sul rilascio di licenze.

crans montana nuove ombreCrans-Montana, identificate altre vittime: quattro sono svizzere, tre italiane - Tra i 121 feriti nell'incendio, 5 risultano non ancora identificati: le famiglie attendono l'esito degli esami del Dna prima di arrendersi. dire.it

crans montana nuove ombreStrage di Crans-Montana, le ombre sulla sicurezza. Come era fatto il locale: le foto dei lavori di ristrutturazione - I punti focali dell'inchiesta sul rogo del locale svizzero che ha causato 40 morti e 119 feriti, tutti giovanissimi ... today.it

crans montana nuove ombreLe nuove foto dell'incendio che divampa a Crans-Montana: la ragazza con il casco, le bottiglie di champagne, le scintille sui pannelli fonoassorbenti - Le immagini che mostrano il momento in cui sono partite le fiamme nel locale «Le Constellation» di Crans- msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.