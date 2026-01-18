Attilio Fontana, governatore della Lombardia, ha rivolto un appello ai gestori di discoteche e locali notturni della regione, chiedendo maggiore attenzione alle norme di sicurezza. L’intervento arriva in seguito alla tragedia di Crans Montana e alla scoperta di situazioni irregolari anche in Lombardia, con l’obiettivo di prevenire incidenti e garantire un ambiente sicuro per tutti.

L’appello arriva direttamente da Attilio Fontana, governatore della Lombardia, ed è rivolto ai titolari di locali notturni e discoteche a poche settimane dalla strage di Crans Montana e a poche ore dalla scoperta di situazioni non a norma nemmeno in questa regione. "Sento il dovere di rivolgermi direttamente ai gestori dei locali: vi chiedo di non utilizzare più fontanelle pirotecniche o effetti simili nei locali al chiuso. Non è una richiesta solo formale, è un appello umano. Un attimo di spettacolo non vale il rischio di una tragedia. Tutti ricordiamo cosa è successo a Crans. Tutti sappiamo quanto dolore può nascere in pochi secondi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Crans Montana, l’appello di Attilio Fontana alle discoteche lombarde: “Mai più fontanelle pirotecniche”

Fontane pirotecniche e rischio incendio: dopo la strage di Crans-Montana chiuse due discoteche tra Cremona e Crema

Dopo l’incidente di Crans-Montana, le autorità italiane hanno intensificato i controlli nelle discoteche tra Cremona e Crema. In particolare, sono state chiuse due strutture per rischi legati all’uso di fontane pirotecniche e alla prevenzione degli incendi. La Questura ha rafforzato le verifiche per garantire ambienti più sicuri, sottolineando l’importanza di rispettare le norme di sicurezza nei locali pubblici.

Crans-Montana, rispunta VIDEO promozionale cancellato dal sito Le Constellation dopo la strage: ospiti con sigari e fontanelle pirotecniche nelle bottiglie

Il video promozionale di Le Constellation a Crans-Montana, rimosso dopo la tragica notte di Capodanno, potrebbe ora rappresentare un elemento importante per le indagini. Nonostante la cancellazione dal sito, il filmato documenta scene con ospiti, sigari e fontanelle pirotecniche nelle bottiglie, offrendo un’anticipazione visiva di quel contesto. Questo materiale potrebbe contribuire a chiarire i fatti e le dinamiche dell’incidente.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Sigilli al 'Piper', storico locale di Roma, dopo la strage di Crans-Montana: riscontrate anomalie all'impianto e rischi per l'evacuazione. I controlli della Questura vanno avanti da tempo e proseguono dopo la tragedia in Svizzera #ANSA x.com

Roma, chiusa la discoteca Piper dopo la strage di Crans-Montana - facebook.com facebook