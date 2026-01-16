Crans-Montana rispunta VIDEO promozionale cancellato dal sito Le Constellation dopo la strage | ospiti con sigari e fontanelle pirotecniche nelle bottiglie

Il video promozionale di Le Constellation a Crans-Montana, rimosso dopo la tragica notte di Capodanno, potrebbe ora rappresentare un elemento importante per le indagini. Nonostante la cancellazione dal sito, il filmato documenta scene con ospiti, sigari e fontanelle pirotecniche nelle bottiglie, offrendo un’anticipazione visiva di quel contesto. Questo materiale potrebbe contribuire a chiarire i fatti e le dinamiche dell’incidente.

Il video promozionale de Le Constellation a Crans-Montana è stato cancellato dopo la strage causata dall'incendio di Capodanno, ma ora è rispuntato e potrebbe diventare un elemento centrale per comprendere il contesto in cui si consumava la vita notturna del locale prima della tragedia. Non si sa esattamente quando sia stato caricato sul sito, ma sicuramente prima della tragedia. Il filmato mostra giovani che ballano e brindano, bottiglie di champagne portate ai tavoli, sigari fumati nella sala dedicata e soprattutto le celebri fontane scintillanti, fissate nelle bottiglie e sollevate in aria. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

