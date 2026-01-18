Fontane pirotecniche e rischio incendio | dopo la strage di Crans-Montana chiuse due discoteche tra Cremona e Crema

Dopo l’incidente di Crans-Montana, le autorità italiane hanno intensificato i controlli nelle discoteche tra Cremona e Crema. In particolare, sono state chiuse due strutture per rischi legati all’uso di fontane pirotecniche e alla prevenzione degli incendi. La Questura ha rafforzato le verifiche per garantire ambienti più sicuri, sottolineando l’importanza di rispettare le norme di sicurezza nei locali pubblici.

Sicurezza nei locali dopo Crans-Montana: il giro di vite della Questura di Cremona. Il richiamo alla strage di Crans-Montana non è casuale. Proprio il timore che episodi apparentemente minori possano trasformarsi in tragedie ha spinto la Questura di Cremona a intervenire con decisione. Nei giorni scorsi, al Moma Club di Crema, un principio di incendio ha coinvolto alcuni addobbi posizionati sul soffitto, incendiatisi a causa delle fiamme sprigionate da fontane pirotecniche installate sulle bottiglie, con un concreto pericolo di propagazione del fuoco. Un episodio che, alla luce di quanto accaduto in Svizzera, ha fatto scattare l’allarme: gli agenti sono tornati nel locale, hanno riscontrato gravi violazioni in materia di sicurezza e disposto la sospensione della licenza per otto giorni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Recentemente, a Crema e Cremona sono state chiuse temporaneamente due discoteche a causa di irregolarità riscontrate in materia di sicurezza, violenze, utilizzo di candele pirotecniche e rischi di incendi. Le autorità hanno adottato queste misure per garantire la sicurezza pubblica e prevenire eventuali incidenti. La situazione evidenzia l’importanza di rispettare le normative vigenti per la tutela di tutti i soggetti coinvolti.

La Procura di Crans-Montana ha aperto un’indagine sulla strage avvenuta nel locale Le Constellation, dove si sono registrati oltre 40 decessi e più di 100 feriti. Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe stato provocato dall’uso di fontane pirotecniche. Le autorità stanno approfondendo le cause e verificando la conformità delle misure di sicurezza adottate.

