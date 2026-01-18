L'Italia rafforza la propria presenza nel cuore dell'Asia orientale attraverso una serie di visite ufficiali. La missione di Giorgia Meloni in Oman, Giappone e Corea del Sud mira a consolidare relazioni diplomatiche ed economiche, contribuendo a un dialogo più stretto tra le nazioni. Questo percorso rientra in una strategia volta a rafforzare il ruolo italiano nella regione e a promuovere collaborazioni di lungo termine.

La missione asiatica di Giorgia Meloni in Oman, Giappone e Corea del Sud si inserisce in una traiettoria strategica chiara. L’Italia sceglie di collocarsi in modo stabile nel nuovo baricentro globale dell’Indo-Pacifico, rafforzando la propria proiezione internazionale in sintonia con Washington e con i partner del G7. In questo percorso, la tappa coreana assume un ruolo centrale perché condensa alcune delle principali dinamiche del sistema internazionale contemporaneo. Il rapporto con la Cina, il de-risking tecnologico europeo e la riorganizzazione della sicurezza in Asia nord-orientale trovano qui un punto di convergenza strategica. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Così l’Italia rafforza il suo ruolo nel cuore dell’Asia orientale

Cosmo-SkyMed, il terzo satellite rafforza il ruolo dell’Italia nell’osservazione della Terra

Il terzo satellite della costellazione Cosmo-SkyMed di seconda generazione, sviluppato da Thales Alenia Space e gestito da Telespazio, rafforza la presenza dell’Italia nel settore dell’osservazione della Terra. Costruito per fornire immagini satellitari ad alta risoluzione, questo nuovo asset contribuisce alla capacità nazionale di monitoraggio ambientale, gestione delle emergenze e sicurezza, consolidando il ruolo del nostro Paese nel campo delle tecnologie spaziali.

Leggi anche: Pier Silvio Berlusconi guida la classifica della reputazione online e rafforza il ruolo dell’Italia nei media europei

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

L’intesa tra Italia e Giappone rafforza un’alleanza tra nazioni sovrane che credono nel libero commercio come strumento di crescita e non come ideologia astratta. Giorgia Meloni e Sanae Takaichi affermano un principio chiaro: il mercato deve essere aperto, - facebook.com facebook

Boies Schiller Flexner rafforza la practice italiana con l’ingresso del partner Gianluca Faella a Roma per ampliare le competenze antitrust in Italia e nell’UE ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/boies-schi… x.com