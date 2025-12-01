Pier Silvio Berlusconi guida la classifica della reputazione online e rafforza il ruolo dell’Italia nei media europei

Pier Silvio Berlusconi si conferma il manager italiano con la migliore reputazione online. Lo attesta l’Osservatorio Top Manager Reputation, che ne certifica il primo posto assoluto, insieme a due indicatori di continuità particolarmente significativi: da due anni consecutivi guida il comparto Media e da 28 mesi è stabilmente presente nella top ten generale. Questo posizionamento riflette il percorso industriale e internazionale di MFE–MediaForEurope, che negli ultimi anni ha ampliato in modo decisivo la propria dimensione europea. La presenza strategica in Germania ha segnato un passaggio fondamentale, portando MFE a essere oggi operativo in sei Paesi: Italia, Spagna, Germania, Austria, Svizzera e, più recentemente, Portogallo, grazie all’ingresso nel capitale del gruppo Impresa. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Pier Silvio Berlusconi guida la classifica della reputazione online e rafforza il ruolo dell’Italia nei media europei

