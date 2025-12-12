Trasforma lo sciopero in ricatto politico Così Conflavoro smaschera Landini

Conflavoro denuncia come lo sciopero proclamato dalla Cgil, guidata da Landini, sia ormai diventato uno strumento di pressione politica. L'organizzazione evidenzia come gli scioperi di venerdì, ormai frequenti, sembrino più un ricatto che una reale azione di tutela dei diritti dei lavoratori, suscitando preoccupazione per le conseguenze economiche e sociali di questa strategia.

Ennesimo venerdì di sciopero per la Cgil, che sembra ormai aver avviato una tradizione di venerdì di non-lavoro per i suoi iscritti. Il trio Maurizio Landini, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli si è ritrovato a Firenze in testa al corteo: grandi assenti Elly Schlein e Giuseppe Conte. Al termine delle fasce di garanzia della mattina risultano chiuse la M3 a Milano e la linea 1 della metro a Napoli dove sono sospese le corse anche della Funicolare Mergellina e Montesanto. Nessun disagio a Roma, dove Atac aveva già scioperato martedì in autonomia. " Lo sciopero proclamato dalla Cgil venerdì 12 dicembre trasforma un diritto costituzionale in uno strumento di ricatto politico, scaricando sulle imprese e sul sistema produttivo costi che il Paese non può più permettersi ", ha dichiarato Roberto Capobianco, Presidente nazionale di Conflavoro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it