Cosenza-Crotone lunedì 19 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici convocati Lupi favoriti nel derby contro i pitagorici

Il match tra Cosenza e Crotone, in programma lunedì 19 gennaio 2026 alle 20:30, chiude il turno 22 della Serie C girone C. Le due squadre, entrambe in posizione di rincalzo, si affrontano in un derby calabrese che potrebbe influenzare gli equilibri di classifica. Di seguito, analisi delle formazioni, quote, pronostici e convocati, con i Lupi favoriti per questo confronto.

Derby calabrese a conclusione del turno numero 22 di Serie C girone C con Cosenza e Crotone che sono attardati in classifica rispetto alla vetta. La squadra di Buscè ha bloccato la Salernitana all’Arechi nell’ultimo turno dando il via alla fuga di Catania e Benevento. La vetta è distante ormai 8 punti ma il terzo posto è possibile anche le bagarre è serrata con 3 squadre. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Domani sera al Marulla, il Crotone scenderà in campo determinato a riscattare le ultime prestazioni e a dimostrare che, nonostante le difficoltà, è pronto a fare punti contro il Cosenza #Sport facebook