Cosenza-Crotone lunedì 19 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Il derby calabrese tra Cosenza e Crotone si giocherà lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 20:30, nel contesto del turno 22 di Serie C girone C. Le due squadre, entrambe in una posizione di classifica inferiore rispetto alla vetta, si sfideranno in una partita che rappresenta un momento importante della stagione. Di seguito, le formazioni, le quote e i pronostici relativi a questo incontro.

Derby calabrese a conclusione del turno numero 22 di Serie C girone C con Cosenza e Crotone che sono attardati in classifica rispetto alla vetta. La squadra di Buscè ha bloccato la Salernitana all’Arechi nell’ultimo turno dando il via alla fuga di Catania e Benevento. La vetta è distante ormai 8 punti ma il terzo posto è possibile anche le bagarre è serrata con 3 squadre. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Il match tra Cosenza e Monopoli, valido per il posticipo del diciannovesimo turno di Serie C girone C, si svolgerà lunedì 5 gennaio 2026 alle ore 20:30. Di seguito le formazioni, le quote e i pronostici aggiornati, offrendo un quadro completo per gli appassionati e gli scommettitori interessati a questo incontro.

La sfida tra Salernitana e Cosenza, in programma lunedì 12 gennaio 2026 alle 20:30, apre il turno 21 del campionato di Serie C girone C. Entrambe le squadre, recenti retrocesse dalla Serie B, cercano di rilanciarsi in classifica. In questo articolo troverai analisi delle formazioni, quote, pronostici e tutte le informazioni utili per seguire l’incontro.

