Mobilità il piano olimpico Metrò fino alle 2 di notte e preferenziale della 90-91 vietata a moto e scooter

La mobilità si prepara a sostenere i Giochi Olimpici con un piano dedicato: metropolitana fino alle 2 di notte, potenziamento del trasporto notturno e restrizioni temporanee su moto e scooter nelle corsie preferenziali. Un intervento strategico per garantire fluidità e puntualità, assicurando un’efficiente mobilità urbana durante l’evento olimpico.

Estensione dell’orario della metropolitana fino alle 2 di notte, potenziamento notturno del trasporto pubblico di superficie, divieto di circolazione alle moto in un tratto della corsia preferenziale della 90-91 per garantire i tempi di percorrenza dei filobus e dei mezzi a servizio del Comitato olimpico. Sono queste alcune delle misure straordinarie contenute nel piano di gestione della mobilità approvato dalla Giunta comunale in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio e dal 6 al 15 marzo 2026. Si tratta di misure straordinarie e temporanee varate, si spiega nella nota del Comune, "per garantire spostamenti sicuri, efficienti e sostenibili per atleti, staff, stakeholder, spettatori e cittadini, assicurando al contempo la regolarità della vita quotidiana della città". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

