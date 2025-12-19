Ex circolo degli artisti ok al progetto da 500mila euro per la rimozione dell’amianto
L’ex Circolo degli Artisti si avvia verso un importante restyling, con un investimento di 500mila euro per la rimozione dell’amianto e il recupero dell’area di via Casilina Vecchia 42. La decisione della giunta Gualtieri del 9 dicembre rappresenta un passo fondamentale per valorizzare e riqualificare uno spazio storico, puntando a restituire alla città un luogo di cultura e aggregazione.
Passi avanti verso il definitivo recupero e rilancio dell'ex Circolo degli Artisti. La giunta Gualtieri il 9 dicembre ha approvato il progetto per la rimozione dell'amianto e la demolizione dei manufatti abusivi nell'area di via Casilina Vecchia 42. Un atto formale ma non da sottovalutare. Senza. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Teatro urbano degli artisti di strada: contributi Mic per 500mila euro
Leggi anche: San Paolo, parte la rimozione dei cassonetti interrati: "Intervento da 500mila euro"
Sventata occupazione abusiva del Circolo degli Artisti - Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 29 luglio, la polizia locale di Roma Capitale ha sventato l'occupazione abusiva dell'ex Circolo degli Artisti al Pigneto. romatoday.it
Circolo degli artisti a Roma quando riapre? - Avevano spento la musica nel 2015: una storia di rifiuti pericolosi e pure di affitti non pagati al Campidoglio. ilmessaggero.it
Attivisti occupano l’ex Circolo degli Artisti a Roma: “Riapriamo gli spazi, la cultura è sotto attacco” - Attiviste e attivisti stanno occupando gli spazi dell'ex Circolo degli Artisti di Roma. fanpage.it
Riflessi d'arte al Circolo Artistico di Arezzo: il Cenacolo degli Artisti Aretini festeggia 25 anni di attività. Dal 20 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, in Corso Italia 108, collettiva con opere a tema libero di 41 autori. Inaugurazione sabato 20 dicembre alle 17, pres - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.