Ex circolo degli artisti ok al progetto da 500mila euro per la rimozione dell’amianto

L’ex Circolo degli Artisti si avvia verso un importante restyling, con un investimento di 500mila euro per la rimozione dell’amianto e il recupero dell’area di via Casilina Vecchia 42. La decisione della giunta Gualtieri del 9 dicembre rappresenta un passo fondamentale per valorizzare e riqualificare uno spazio storico, puntando a restituire alla città un luogo di cultura e aggregazione.

Attivisti occupano l’ex Circolo degli Artisti a Roma: “Riapriamo gli spazi, la cultura è sotto attacco” - Attiviste e attivisti stanno occupando gli spazi dell'ex Circolo degli Artisti di Roma. fanpage.it

Riflessi d'arte al Circolo Artistico di Arezzo: il Cenacolo degli Artisti Aretini festeggia 25 anni di attività. Dal 20 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, in Corso Italia 108, collettiva con opere a tema libero di 41 autori. Inaugurazione sabato 20 dicembre alle 17, pres - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.