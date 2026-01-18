Coppa del Mondo ciclocross l’olandese David Haverdings vince anche a Benidorm Viezzi in Top 5

Durante la giornata di Benidorm, la Coppa del Mondo di ciclocross ha visto la vittoria dell’olandese David Haverdings, che si è imposto ancora una volta. L’Italia, rappresentata da Viezzi, si è posizionata tra i primi cinque, confermando la propria presenza di rilievo nel circuito internazionale. Nonostante le sfide, le competizioni evidenziano la crescita e il livello competitivo delle nazioni partecipanti.

L’Italia non riesce a centrare la terza affermazione in altrettante gare nell’intensa giornata di Benidorm, ma si conferma tra le nazioni di riferimento del panorama internazionale. David Haverdings si aggiudica la gara Under 23 della tappa di Coppa del Mondo di ciclocross in Spagna, mentre Stefano Viezzi centra un piazzam ento importante in Top 5. L’olandese David Haverdings conquista il successo in volata, 48’18” il suo tempo di riferimento, dopo uno splendido duello all’ultimo centimetro con i due compagni di fuga. L’atleta neerlandese è il più lesto nel finale e precede il duo belga formato da Yordi Corsus e da Aaron Dockx, secondo e terzo ad un solo secondo dal vincitore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Coppa del Mondo ciclocross, l’olandese David Haverdings vince anche a Benidorm. Viezzi in Top 5 Leggi anche: Ciclocross: guizzo vincente per David Haverdings nell’Under 23 a Koksjide. Agostinacchio in Top 6 LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde 2025 in DIRETTA: vince ancora Brand! Sesta vittoria di fila per l’olandese

Segui la diretta della Coppa del Mondo di Ciclocross a Dendermonde 2025, con aggiornamenti in tempo reale sulla gara. L'olandese Lucinda Brand ottiene la sua sesta vittoria consecutiva, confermando la sua leadership nella competizione. Qui puoi trovare la classifica aggiornata e tutte le informazioni sulla gara. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

