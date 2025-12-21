Una corsa combattuta nella quale diversi atleti avrebbero potuto ambire al successo finale, si risolve nel finale. Nella gara under 23 della Coppa del Mondo di ciclocross, manifestazione che oggi fa tappa a Koksjide, piazza il guizzo vincente David Haverdings. Mattia Agostinacchio, autore di una gara in crescendo, termina in Top 6 ed è il migliore dei suoi. Il corridore olandese, primo con il tempo di 51’40”, firma l’allungo decisivo nel finale di gara, piega così la resistenza dei rivali e taglia il traguardo da solo. L’ultimo ad arrendersi, nel gruppetto di cinque corridori che animano la corsa, è il francese Aubin Sparfel, secondo con un distacco di cinque secondi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ciclocross: guizzo vincente per David Haverdings nell’Under 23 a Koksjide. Agostinacchio in Top 6

Leggi anche: Europei ciclocross, brilla l’Italia dei giovani: Agostinacchio d’oro negli Under 23

Leggi anche: Ciclocross: Vanthourenhout trionfa a Terralba in Coppa del Mondo. Top 10 per Filippo Agostinacchio