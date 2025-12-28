Segui la diretta della Coppa del Mondo di Ciclocross a Dendermonde 2025, con aggiornamenti in tempo reale sulla gara. L’olandese Lucinda Brand ottiene la sua sesta vittoria consecutiva, confermando la sua leadership nella competizione. Qui puoi trovare la classifica aggiornata e tutte le informazioni sulla gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.36 Di seguito la top 10: 1 Lucinda Brand 51.06 2 Puck Pieterse +0.11 3 Amandine Fouquenet +o.23 4 Celyn Alvarado +0.35 5 Marion Norbert Riberolle +0.47 6 Leonie Bentveld +0.58 7 Aniel Van Alphen +1.03 8 Krystina Zemanova +0.09 9 Manon Bakker +0.14 10 Celia Gery +01.28 14.32 In 51.06 minuti, Brand vince la sesta gara élite di Coppa del Mondo di fila! 14.30 VINCE BRAND! L’olandese si guarda alle spalle, non c’è nessuno! Saluta tutti ed esulta! Ennesima vittoria dominando della leader della Coppa del Mondo che oggi ha confermato il suo primato. 14.28 Brand è stata semplicemente perfetta rispetto alle inseguitrici che non hanno potuto fare niente per seguire il suo stesso ritmo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde 2025 in DIRETTA: vince ancora Brand! Sesta vittoria di fila per l’olandese

Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde 2025 in DIRETTA: dominio di Brand a metà gara! Fuga assoluta dell’olandese

Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Gavere 2025: vince ancora Van der Poel! Terzo successo di fila per l’olandese!

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde 2025 in DIRETTA: Van Aert riuscirà a vincere senza Van der Poel?; LIVE! Van der Poel a caccia anche del cross di Santo Stefano; LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde 2025 in DIRETTA: vince ancora Lucinda Brand, sul podio Van Anrooij e Alvarado, 12esima Lucia Bramati; LIVE! Van Aert a caccia della prima vittoria: Del Grosso e Nys pronti a sfidarlo.

Ciclocross oggi, Coppa del Mondo Dendermonde 2025: orari, tv, programma, streaming - Dopo l'appuntamento di Gavere, la Coppa del Mondo di ciclocross 2025- oasport.it