LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Dendermonde 2025 in DIRETTA | vince ancora Brand! Sesta vittoria di fila per l’olandese
Segui la diretta della Coppa del Mondo di Ciclocross a Dendermonde 2025, con aggiornamenti in tempo reale sulla gara. L’olandese Lucinda Brand ottiene la sua sesta vittoria consecutiva, confermando la sua leadership nella competizione. Qui puoi trovare la classifica aggiornata e tutte le informazioni sulla gara.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.36 Di seguito la top 10: 1 Lucinda Brand 51.06 2 Puck Pieterse +0.11 3 Amandine Fouquenet +o.23 4 Celyn Alvarado +0.35 5 Marion Norbert Riberolle +0.47 6 Leonie Bentveld +0.58 7 Aniel Van Alphen +1.03 8 Krystina Zemanova +0.09 9 Manon Bakker +0.14 10 Celia Gery +01.28 14.32 In 51.06 minuti, Brand vince la sesta gara élite di Coppa del Mondo di fila! 14.30 VINCE BRAND! L’olandese si guarda alle spalle, non c’è nessuno! Saluta tutti ed esulta! Ennesima vittoria dominando della leader della Coppa del Mondo che oggi ha confermato il suo primato. 14.28 Brand è stata semplicemente perfetta rispetto alle inseguitrici che non hanno potuto fare niente per seguire il suo stesso ritmo. 🔗 Leggi su Oasport.it
