Consumi Benevento seconda città più economica d’Italia

Nel 2025, secondo l’Unione Nazionale Consumatori che ha analizzato i dati Istat, Benevento si conferma come la seconda città più economica d’Italia, dopo Brindisi. Questa posizione riflette un costo della vita più contenuto rispetto ad altre realtà italiane, offrendo ai residenti e ai visitatori un contesto urbano accessibile e conveniente. Un dato che contribuisce a caratterizzare Benevento come una delle città con il miglior rapporto qualità-prezzo nel panorama nazionale.

“Secondo l’ Unione nazionale consumatori, che ha rielaborato i dati dell’Istat, nel 2025 Benevento è stata la città più economica d’Italia, dopo Brindisi. Nonostante una spirale inflattiva che in alcune città ha prodotto aumenti medi superiori a 600 euro, a Benevento gli incrementi sono stati assai più contenut i, tre volte inferiori ai centri più cari e con i numeri più virtuosi della Campania. E’ il segno di un sistema sociale, economico e istituzionale che funziona”. Lo sottolinea in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. “A prescindere da chiacchiericci e toni eccessivi, continuiamo a lavorare per la città – aggiunge il sindaco – Una serie di dati economici positivi, come l’aumento su base quinquennale di 9 punti del Pil cittadino certificato da una recente ricerca della Cgia di Mestre, rinsaldano il nostro lavoro che dà frutti evidenti, anche sul piano statistico-economico”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Mastella: “Benevento è la seconda città più economica d’Italia, dati economici sempre più positivi”

Secondo i dati dell’Unione Nazionale Consumatori, nel 2025 Benevento si è posizionata come la seconda città più economica d’Italia, dopo Brindisi. L’analisi, basata sui dati dell’Istat, evidenzia un contesto economico in miglioramento, con costi di vita contenuti e una situazione finanziaria più favorevole per i cittadini. Questi trend suggeriscono un quadro positivo per il territorio, confermando il ruolo di Benevento come una delle città più accessibili del paese.

La città più economica in vivere in Italia è anche una delle più belle (e c’è il sole tutto l’anno)

Tra le città italiane più economiche in cui vivere, questa si distingue per il suo basso costo di vita sociale e culturale, offrendo un ambiente accessibile e di qualità. Con il sole che splende tutto l’anno, rappresenta una scelta interessante per chi cerca convenienza senza rinunciare alla bellezza urbana. Secondo un’indagine internazionale, si posiziona al quinto posto nel mondo tra le città più economiche, confermando la sua attrattiva come meta abitativa.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

7 Moto Economiche che Nessuno Compra (Ma Dovrebbe)

#GRConfcooperative: Nata nel 2017 a Cerreto Sannita, in provincia di Benevento, su intuizione dell’allora Vescovo Mimmo Battaglia, iCare è una cooperativa “aperta” che si sviluppa in forma laboratoriale, che fa progettazione sociale condivisa dal basso con - facebook.com facebook