Secondo i dati dell’Unione Nazionale Consumatori, nel 2025 Benevento si è posizionata come la seconda città più economica d’Italia, dopo Brindisi. L’analisi, basata sui dati dell’Istat, evidenzia un contesto economico in miglioramento, con costi di vita contenuti e una situazione finanziaria più favorevole per i cittadini. Questi trend suggeriscono un quadro positivo per il territorio, confermando il ruolo di Benevento come una delle città più accessibili del paese.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Secondo l’Unione nazionale consumatori, che ha rielaborato i dati dell’Istat, nel 2025 Benevento è stata la città più economico d’Italia, dopo Brindisi. Nonostante una spirale inflattiva che in alcune città ha prodotto aumenti medi superiori a 600 euro, a Benevento gli incrementi sono stati assai più contenuti, tre volte inferiori ai centri più cari e con i numeri più virtuosi della Campania. E’ il segno di un sistema sociale, economico e istituzionale che funziona”, lo sottolinea in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. “A prescindere da chiacchiericci e toni eccessivi, continuiamo a lavorare per la Città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mastella: “Benevento è la seconda città più economica d’Italia, dati economici sempre più positivi”

Tra le città italiane più economiche in cui vivere, questa si distingue per il suo basso costo di vita sociale e culturale, offrendo un ambiente accessibile e di qualità. Con il sole che splende tutto l’anno, rappresenta una scelta interessante per chi cerca convenienza senza rinunciare alla bellezza urbana. Secondo un’indagine internazionale, si posiziona al quinto posto nel mondo tra le città più economiche, confermando la sua attrattiva come meta abitativa.

