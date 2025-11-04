Girano in centro con pistola e tirapugni commerciante fornisce video ai carabinieri | denunciati due giovani

I carabinieri della Stazione Centro coadiuvati in fase esecutiva dai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Verdi e delle Stazioni Scalo e Villagrazia di Palermo, seguito attività investigativa, hanno identificato e denunciato in stato di libertà e in concorso, due palermitani di 18. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

