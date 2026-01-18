Commisso vergogna sugli spalti a Bologna e Torino | fischi e cori durante il minuto di silenzio

Durante le partite di Bologna e Torino, sono stati registrati fischi e cori sugli spalti durante il minuto di silenzio dedicato a Rocco Commisso, scomparso il giorno precedente. La serata ha visto momenti di tensione e disapprovazione, che hanno alterato il rispetto previsto in questi attimi di raccoglimento. Un episodio che ha suscitato discussioni tra tifoserie e addetti ai lavori sul rispetto delle occasioni solenni.

Vergogna al Dall'Ara: fischi dalla curva del Bologna durante il minuto di silenzio per Commisso

Durante il minuto di silenzio per ricordare Rocco Commisso, alcuni tifosi della curva del Bologna hanno fischiato, mentre il resto dello stadio ha risposto con un lungo applauso. Prima dell’inizio della partita, i tifosi della Fiorentina hanno reso omaggio a Commisso con una maglietta con la scritta

Vergogna al Dall’Ara: rovinato il minuto di silenzio per Rocco Commisso. Urla becere dagli spalti

Durante la partita al Dall’Ara, il minuto di silenzio in memoria di Rocco Commisso è stato interrotto da urla dagli spalti, disturbando un momento di rispetto. La scomparsa dello storico presidente della Fiorentina, avvenuta a 76 anni, ha suscitato grande dolore nel mondo del calcio italiano, che si unisce nel ricordo della sua figura e del suo contributo allo sport.

Bologna dovrebbe vergognarsi non dei propri tifosi, ma di qualche decina di animali che non rappresentano altro che la loro ignoranza fischiando il minuto di raccoglimento per Commisso. #Fiorentina x.com

