Vergogna al Dall’Ara | rovinato il minuto di silenzio per Rocco Commisso Urla becere dagli spalti

Durante la partita al Dall’Ara, il minuto di silenzio in memoria di Rocco Commisso è stato interrotto da urla dagli spalti, disturbando un momento di rispetto. La scomparsa dello storico presidente della Fiorentina, avvenuta a 76 anni, ha suscitato grande dolore nel mondo del calcio italiano, che si unisce nel ricordo della sua figura e del suo contributo allo sport.

Il mondo del calcio italiano si è svegliato in un clima di profonda tristezza per la scomparsa di Rocco Commisso, lo storico presidente della Fiorentina che si è spento all’età di settantasei anni. La notizia della sua morte ha colpito duramente non solo l’ambiente viola ma l’intero panorama sportivo nazionale, portando la Lega Serie A a disporre un minuto di raccoglimento su tutti i campi di gioco. Tuttavia, quanto accaduto allo stadio Dall’Ara durante la sfida tra Bologna e Fiorentina ha lasciato l’amaro in bocca a molti. Mentre le due squadre si trovavano a centrocampo per onorare la memoria del patron italo-americano, il silenzio è stato bruscamente interrotto da alcune urla becere e cori fuori luogo provenienti da alcuni settori delle tribune. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Durante il minuto di silenzio per ricordare Rocco Commisso, alcuni tifosi della curva del Bologna hanno fischiato, mentre il resto dello stadio ha risposto con un lungo applauso. Prima dell’inizio della partita, i tifosi della Fiorentina hanno reso omaggio a Commisso con una maglietta con la scritta

