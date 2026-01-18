Durante il minuto di silenzio per ricordare Rocco Commisso, alcuni tifosi della curva del Bologna hanno fischiato, mentre il resto dello stadio ha risposto con un lungo applauso. Prima dell’inizio della partita, i tifosi della Fiorentina hanno reso omaggio a Commisso con una maglietta con la scritta

Un minuto di silenzio doveroso che però non tutti hanno rispettato. Prima della partita Bologna e Fiorentina hanno ricordato Rocco Commisso, il presidente della Viola scomparso ieri, con il classico cerchio a centrocampo e i 60 secondi di raccoglimento, durante i quali da una parte curva del Bologna è partito un fastidioso vociare, mentre altri invitavano a stare zitti. Si è sentito anche qualche fischio, subito coperto dagli applausi del resto del Dall’Ara. Durante il riscaldamento la Fiorentina, che prima di cominciare si era raccolta in cerchio, ha indossato una maglia celebrativa, con il numero uno, la scritta “Grazie Rocco” e una foto del patron. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vergogna al Dall'Ara: fischi dalla curva del Bologna durante il minuto di silenzio per Commisso

Il minuto di silenzio per Rocco Commisso in Bologna-Fiorentina è stato rovinato da urla becere

Durante la partita Bologna-Fiorentina, il minuto di silenzio in memoria di Rocco Commisso è stato disturbato da urla poco rispettose provenienti dai tifosi. Un momento di riflessione che avrebbe richiesto silenzio e rispetto è stato compromesso da comportamenti poco adeguati, sottolineando l'importanza di mantenere il decoro in occasioni commemorative.

Morto Rocco Commisso, Bologna-Fiorentina si giocherà: in campo un minuto di silenzio

A seguito della scomparsa del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, avvenuta questa notte all’età di 76 anni, la partita Bologna-Fiorentina si disputerà con un minuto di silenzio in suo ricordo. Commisso, figura di rilievo nel mondo del calcio e della comunicazione, lascia un’importante eredità nel club e nel sport italiano.

