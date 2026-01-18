Commisso ricordato così da Zazzaroni | dalla cena con Della Valle alla telefonata del papà di Bove Il ritratto emozionante

Ivan Zazzaroni ricorda Rocco Commisso in un editoriale del Corriere dello Sport, offrendo un ritratto sincero e toccante. Partendo da un ricordo di sette anni fa, l’articolo ripercorre momenti significativi, come una cena con Della Valle e una telefonata del padre di Bove. Un ritratto emozionante che mette in luce la personalità e le sfumature umane di Commisso, lontano dai riflettori.

Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni offre un ritratto intimo e potente di Rocco Commisso, partendo da un ricordo personale che risale a sette anni fa. Il direttore era a cena con Diego Della Valle la sera in cui si decise la vendita della Fiorentina, testimone involontario di una trattativa serrata conclusasi con l’ex proprietario che urlava al telefono: «Rocco, il prezzo è quello e quello resta!». Commisso la voleva e la pagò fino all’ultimo euro, portando immediatamente “risorse, passione e idee ambiziose”. Zazzaroni descrive un uomo «battagliero», con una visione chiara: «Squadra e strutture, strutture e squadra, questo aveva in testa: il gioiello, il Viola Park, uno dei centri più belli d’Europa; il rimpianto, lo stadio che non gli hanno permesso di costruire come l’avrebbe voluto». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

La FIGC ha deciso di osservare un minuto di silenzio in tutte le gare del weekend per ricordare la scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina. Questo gesto simbolico evidenzia il rispetto e la vicinanza dell’intero calcio italiano alla famiglia Commisso e alla comunità viola, in un momento di dolore condiviso.

La FIGC ha deciso di osservare un minuto di silenzio in tutte le partite del weekend in memoria di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina. La scelta sottolinea il rispetto e la riconoscenza verso l’imprenditore e il suo contributo al calcio italiano, tra cui la realizzazione del Viola Park. Un gesto semplice per ricordare una figura significativa nel mondo sportivo e imprenditoriale, e per onorare la sua memoria.

