Commercialisti, cambio al vertice. Vilucchi è la prima donna presidente.

Carla Vilucchi (nella foto) è la nuova presidente dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Arezzo per il quadriennio 2026-2030. Ed è la prima donna al timone della corporazione. Cinquantasei anni, sposata con due figli, succede a Roberto Tiezzi. Già presidente del Comitato Pari Opportunità nel mandato uscente, ha rivestito il ruolo di consigliera. "Essere la prima donna presidente dell’Ordine rappresenta per me una grande responsabilità che potrò affrontare con l’aiuto di tutto il gruppo che sono sicura lavorerà per la categoria con il massimo impegno". Vilucchi è stata eletta a seguito delle elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo e del collegio dei revisori che si sono svolte nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

