negli ultimi mesi il trend y2k di combinare vestiti e pantaloni ha conquistato i red carpet e le celeb

Negli ultimi mesi, il ritorno del trend Y2K ha portato sulle passerelle e sui red carpet look audaci e innovativi. Originario dei primi Duemila, questo stile combina gonne e vestiti sovrapposti ai pantaloni, sostituendo i tradizionali collant. Celebrities e fashioniste stanno riscoprendo questa tendenza, che unisce praticità e originalità, rendendola protagonista delle ultime tendenze moda.

Arriva dai primi Duemila, ma è tornato negli ultimi mesi a conquistare il cuore delle celebrity. Parliamo del trend che che vuole gonne e vestiti abbinati ai pantaloni: stratificati al posto dei collant. GUARDA LE FOTO I look Anni 90 di Gwyneth Paltrow che ci piacciono ancora. Un esercizio di styling che ha conquistato i red carpet, traducendo una tendenza un tempo considerata eccentrica nella chiave di volta di look sofisticati e moderni. Il 9 dicembre 2025, Gwyneth Paltrow ha sfoggiato un look sofisticato alla fondazione SAG-AFTRA, abbinando un mini abito strutturato a pantaloni slim, giocando con proporzioni e tessuti in modo equilibrato. 🔗 Leggi su Amica.it

