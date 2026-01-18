È di Federica Torzullo il corpo trovato sotterrato nell?azienda del marito Claudio Carlomagno | riconosciuta grazie ai tatuaggi

Nella mattinata del 18 gennaio, i carabinieri hanno rinvenuto e estratto dal terreno il corpo di Federica Torzullo, sotterrato in un canneto alle spalle dell’azienda di Claudio Carlomagno. La donna è stata riconosciuta grazie ai suoi tatuaggi. La scoperta si inserisce in un’indagine in corso, che sta approfondendo i motivi e le circostanze del ritrovamento.

È stato estratto dal terreno il corpo rinvenuto nella mattinata di oggi, 18 gennaio, dai carabinieri, sotterrato in un canneto alle spalle dell’azienda di Claudio Carlomagno. Dai primi accertamenti, basati sugli indumenti e sugli oggetti personali trovati addosso al cadavere, si presume che si tratti di Federica Torzullo, la donna di 41 anni scomparsa l’8 gennaio scorso. Secondo quanto apprende Leggo, il corpo è intatto e la donna è stata riconosciuta sia dagli indumenti indossati che dai tatuaggi. Le operazioni dei carabinieri della stazione di Anguillara, della compagnia di Bracciano e del nucleo investigativo del gruppo di Ostia, come evidenzia Adnkronos, sono cominciate intorno alle 9:30 di di domenica 18 gennaio e si sono concluse alle 16:45. 🔗 Leggi su Leggo.it

Scomparsa Federica Torzullo, 41 anni, avvenuta l’8 gennaio 2026 ad Anguillara Sabazia, si è conclusa con il ritrovamento di un cadavere sepolto nell’azienda del marito, Claudio Carlomagno. Durante le indagini, i Carabinieri avevano rilevato tracce di sangue in diverse zone, tra cui l’abitazione, l’auto e un cantiere. La scoperta rappresenta un passo importante nel caso, ancora sotto approfondimento.

È stato rinvenuto un corpo nella ditta di Claudio Carlomagno, in relazione alla scomparsa di Federica Torzullo. Le forze dell'ordine stanno approfondendo gli accertamenti per chiarire le circostanze della vicenda. Al momento, si attendono ulteriori sviluppi sulle indagini condotte per fare luce sui fatti e sulla sorte della donna.

#Anguillara Claudio Agostino Carlomagno, il marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa l'8 gennaio, è in caserma dalle 12 di questa mattina. Arrivato da poco in auto il suo avvocato. Ancora in corso il recupero del cadavere trovato in un terreno dell'azi x.com