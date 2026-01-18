Come è l' inverno per chi è senza casa

L'inverno per chi è senza casa si presenta come una sfida quotidiana, anche con il Piano freddo attivato. Nonostante le misure di emergenza, circa cento persone, tra cui italiani e stranieri, continuano a vivere all’aperto, affrontando le basse temperature e le difficoltà di un’ospitalità insufficiente. La loro esperienza evidenzia le fragilità del sistema di protezione sociale durante i mesi più freddi dell’anno.

Invisibili, ma neanche troppo. Sono le circa cento persone (in gran parte straniere, anche se non mancano gli italiani) che nonostante l'attivazione del Piano allerte climatiche, meglio conosciuto come "Piano freddo" nel periodo che va dal 15 dicembre 2025 al 16 marzo 2026, continuano a dormire.

