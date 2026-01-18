Combinata nordica | Minja Korhonen guida la Gundersen di Oberhof Dejori 20ma dopo il salto

A Oberhof si conclude il weekend dedicato alla Coppa del Mondo di combinata nordica femminile, con la gara Gundersen dal trampolino HS100. Minja Korhonen guida la classifica dopo il salto, mentre Dejori si trova in 20ª posizione. La competizione, che combina salto e sci di fondo, rappresenta un momento importante per lo sviluppo della disciplina a livello internazionale.

Si chiude ad Oberhof il weekend dedicato alla Coppa del Mondo di combinata nordica al femminile con la Gundersen con il salto dal trampolino HS100. Più tardi la frazione di 5 km sugli sci stretti. A guidare la graduatoria troviamo la finlandese Minja Korhonen che, partendo da un gate più basso (il 28 rispetto al 29 delle rivali), ha trovato 98.5 metri e il punteggio di 139.5. Al secondo posto troviamo la statunitense Alexa Brabec, nuovamente oltre l’HS, come successo ieri, e staccata di 14”, mentre terza c’è una Ida Marie Hagen pronta a bissare il successo agguantato sabato. Da segnalare la squalifica per la migliore saltatrice del lotto, la norvegese Ingrid Laate. 🔗 Leggi su Oasport.it

