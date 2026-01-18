Colpo Cagliari | Juve battuta all’Unipol Domus decide Mazzitelli

Nel match della 21ª giornata di Serie A, il Cagliari ha battuto 1-0 la Juventus all’Unipol Domus, grazie alla rete di Mazzitelli. I bianconeri hanno dominato possesso e occasioni, ma non sono riusciti a concretizzare. La vittoria rappresenta un momento di riscatto per i rossoblù, che tornano a sorridere dopo un avvio di 2026 complicato.

Luciano Spalletti, head coach of Juventus Fc looks on during the Serie A match between Juventus FC and US Cremonese at Allianz Stadium on January 12, 2026 in Turin, Italy. (Photo by sportinfotoDeFodi Images) (Photo by sportinfotoDeFodi Images) La Juventus fallisce l’aggancio al treno scudetto e cade sul campo del Cagliari, che si impone 1-0 all’Unipol Domus nel sabato della 21ª giornata di Serie A. A decidere il match è la rete di Mazzitelli, che regala tre punti pesantissimi alla formazione di Pisacane e interrompe una lunga serie negativa contro i bianconeri. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

