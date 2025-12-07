Cagliari Roma 1-0 colpo dei rossoblù all’Unipol Domus | decide Gaetano
Inter News 24 Cagliari Roma 1-0 rilancia la squadra di Pisacane dopo 79 giorni senza vittorie: successo pesantissimo per i sardi, che fermano i giallorossi. Il Cagliari torna finalmente al successo dopo quasi tre mesi e lo fa nel modo più prestigioso, battendo la Roma per 1-0 all’ Unipol Domus nel match delle 15 della domenica di Serie A. La squadra di Fabio Pisacane, allenatore rossoblù, non vinceva dallo scorso 13 settembre e ha festeggiato una vittoria attesa e meritata, che pesa sia per la classifica sia per il morale. A decidere l’incontro è stato Gianluca Gaetano, trequartista ex Napoli, che a metà ripresa ha trovato il gol-partita con un gesto tecnico di grande qualità. 🔗 Leggi su Internews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Cagliari-Roma (domenica 07 dicembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici. Occasione per i giallorossi
Cagliari, Palestra da Nazionale a Lecce: retroscena di mercato su Juventus, Milan e Roma
Serie A sesta giornata, probabili formazioni e programma TV per Udinese-Cagliari, Bologna-Pisa, Fiorentina-Roma, Genoa-Napoli e Juventus-Milan
#Cagliari 1-0 #ASRoma : Gianluca Gaetano! #CagliariRoma #SerieA #Calcio #SerieAEnilive Vai su X
Vergognosi cori durante Cagliari-Roma: i tifosi cantano 'Oh Vesuvio lavali col fuoco'. - facebook.com Vai su Facebook
Cagliari-Roma 1-0, gol e highlights: espulso Celik, la decide nel finale Gaetano - 0, gol e highlights: espulso Celik, la decide nel finale Gaetano ... Scrive sport.sky.it
Cagliari-Roma 1-0: video, gol e highlights - Per la prima volta nel 2025 la Roma perde due partite di fila di campionato: dopo il ko col Napoli arriva anche quello in casa del Cagliari. Come scrive sport.sky.it
Cagliari-Roma diretta Serie A: decide Gaetano. Le reazioni LIVE - All'Unipol Domus la gara valida per la quattordicesima giornata di campionato tra gli uomini di Pisacane e Gasperini: aggiornamenti in tempo reale ... Segnala corrieredellosport.it