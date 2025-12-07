Inter News 24 Cagliari Roma 1-0 rilancia la squadra di Pisacane dopo 79 giorni senza vittorie: successo pesantissimo per i sardi, che fermano i giallorossi. Il Cagliari torna finalmente al successo dopo quasi tre mesi e lo fa nel modo più prestigioso, battendo la Roma per 1-0 all’ Unipol Domus nel match delle 15 della domenica di Serie A. La squadra di Fabio Pisacane, allenatore rossoblù, non vinceva dallo scorso 13 settembre e ha festeggiato una vittoria attesa e meritata, che pesa sia per la classifica sia per il morale. A decidere l’incontro è stato Gianluca Gaetano, trequartista ex Napoli, che a metà ripresa ha trovato il gol-partita con un gesto tecnico di grande qualità. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cagliari Roma 1-0, colpo dei rossoblù all’Unipol Domus: decide Gaetano