Flavio Cobolli si è congedato dagli Australian Open 2026 dopo una sconfitta contro Arthur Fery. A causa di forti dolori prima dell’incontro, ha perso energia e non è riuscito a esprimersi al meglio, nonostante la volontà di fare meglio rispetto all’edizione precedente. La sua prestazione ha lasciato spazio a sentimenti di delusione e amarezza, segnando un momento difficile nel percorso stagionale del tennista italiano.

Delusione e amarezza sono i sentimenti che accompagnano Flavio Cobolli al termine della sua partita d’esordio agli Australian Open 2026 contro il britannico Arthur Fery. Il tennista romano era arrivato a Melbourne con l’obiettivo di fare bene e conquistare punti importanti in classifica mondiale, ma il suo Slam si è concluso subito. Cobolli è stato sconfitto nettamente al primo turno con il punteggio di 7-6(1), 6-4, 6-1 in favore del giocatore del Regno Unito. Un risultato che, come spiegato dallo stesso azzurro, è stato fortemente condizionato da problemi fisici emersi a ridosso del match. “ Era tutto sotto controllo fino a mezz’ora prima della partita, mi ero anche riscaldato bene. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cobolli ko agli Australian Open 2026: “Forti dolori prima del match, ho perso energia. Volevo fare meglio del 2025”

