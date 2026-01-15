Kooyong Classic 2026 Flavio Cobolli piega Li Tu nell’ultimo match d’esibizione prima degli Australian Open

Al Kooyong Classic 2026, Flavio Cobolli ha concluso la sua preparazione agli Australian Open con una vittoria, superando 6-3 7-6 (4) Li Tu nell’ultimo match del torneo d’esibizione a Melbourne. L’australiano ha preso il posto di Zverev, assente per problemi al gomito. Questo risultato rappresenta un passo importante per il giovane tennista italiano prima dell’inizio del primo Slam della stagione.

Flavio Cobolli chiude con un successo la sua marcia d'avvicinamento agli Australian Open di tennis: l'azzurro, nell'ultimo match del torneo d'esibizione del Kooyong Classic 2026, andato in scena a Melbourne, in Australia, supera con lo score di 6-3 7-6 (4) l' australiano Li Tu, che all'ultimo minuto aveva sostituito il tedesco Alexander Zverev, il quale non era sceso in campo, lamentando un problema al gomito. Nel primo set Cobolli opera subito il break e lo difende senza troppi patemi, nonostante qualche passaggio a vuoto con cui si complica la vita in fase di chiusura del parziale. L'azzurro va a servire per la prima frazione, ma ha bisogno di tre set point per chiudere la pratica sul 6-3.

