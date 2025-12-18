Clizia Incorvaia torna a sorridere dopo il proscioglimento, dichiarando di aver agito sempre in buona fede. La vicenda legale con l'ex Francesco Sarcina si è conclusa senza conseguenze penali, confermando la sua innocenza dall'accusa di sfruttamento dell'immagine. Un finale che mette fine a settimane di tensione e permette all'influencer di ripartire con maggiore serenità.

© Leggo.it - Clizia Incorvaia dopo il proscioglimento: «Ho sempre agito in buona fede». Poi la stoccata all'ex Francesco Sarcina

La controversia legale che ha coinvolto Clizia Incorvaia si è conclusa senza conseguenze penali. L'influencer è stata scagionata dall'accusa di aver sfruttato l'immagine. 🔗 Leggi su Leggo.it

