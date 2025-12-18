Clizia Incorvaia la frecciata per l' ex Francesco Sarcina dopo la sentenza di proscioglimento

Clizia Incorvaia, recentemente prosciolta in seguito alla sentenza di proscioglimento, ha rivolto una frecciatina al suo ex Francesco Sarcina. L’influencer era stata accusata di trattamento illecito di dati personali per aver condiviso sui social immagini della loro figlia senza il consenso del padre. La vicenda ha attirato molta attenzione, sottolineando ancora una volta le delicate dinamiche familiari e i limiti della privacy sui social media.

Clizia Incorvaia è stata prosciolta al termine dell'udienza predibattimentale. L'influencer era stata accusata di trattamento illecito di dati personali per aver pubblicato sui social immagini della figlia minore senza il consenso del padre, l'ex marito Francesco Sarcina, cantante delle Vibrazioni.

Questa sì che è una splendida notizia per Clizia Incorvaia: dopo il grande dolore, arriva la felicità - Momento meraviglioso per Clizia Incorvaia dopo la morte dell'amatissima suocera Eleonora Giorgi e i guai con l'ex marito Francesco Sarcina. donnapop.it

Clizia Incorvaia assolta sulle foto della figlia, vittoria in tribunale contro l’ex marito - Clizia Incorvaia è stata prosciolta dall’accusa dell’ex marito di aver pubblicato foto della figlia a scopo di lucro. dilei.it

Il tribunale di Roma ha assolto Clizia Incorvaia con formula piena. Dopo il rinvio a giudizio in seguito alla denuncia dell’ex compagno Francesco Sarcina, frontman delle Vibrazioni, per la presunta pubblicazione a fini commerciali di immagini della figlia minore - facebook.com facebook

Posta sui social foto della figlia minorenne, prosciolta Clizia Incorvaia. L'indagine era partita dalla denuncia dell'ex marito, il cantante Francesco Sarcina #ANSA x.com

