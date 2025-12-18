Clizia Incorvaia la frecciata per l' ex Francesco Sarcina dopo la sentenza di proscioglimento

Clizia Incorvaia, recentemente prosciolta in seguito alla sentenza di proscioglimento, ha rivolto una frecciatina al suo ex Francesco Sarcina. L’influencer era stata accusata di trattamento illecito di dati personali per aver condiviso sui social immagini della loro figlia senza il consenso del padre. La vicenda ha attirato molta attenzione, sottolineando ancora una volta le delicate dinamiche familiari e i limiti della privacy sui social media.

Clizia Incorvaia è stata prosciolta al termine dell'udienza predibattimentale. L'influencer era stata accusata di trattamento illecito di dati personali per aver pubblicato sui social immagini della figlia minore senza il consenso del padre, l'ex marito Francesco Sarcina, cantante delle. 🔗 Leggi su Today.it

