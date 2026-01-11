Washington fuori dagli accordi per il clima l’esperta | Grave ma l’ordine internazionale non finisce con gli Usa

L’uscita degli Stati Uniti dagli accordi sul clima rappresenta un evento di particolare rilievo per la scena internazionale. Sebbene possa rallentare gli sforzi globali di lotta ai cambiamenti climatici, è importante sottolineare che l’ordine mondiale non dipende esclusivamente dagli Stati Uniti. La cooperazione internazionale resta fondamentale per affrontare le sfide ambientali e promuovere soluzioni condivise, anche in un contesto di cambiamenti politici significativi.

“L’ uscita degli Usa dall’Accordo di Parigi e dalla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici è un fatto molto grave e potrebbe portare a una retrocessione ulteriore della questione climatica nell’agenda internazionale, favorendo posizioni estreme di altri paesi, tuttavia dobbiamo ricordarci che l’ordine internazionale non finisce con gli Stati Uniti”. Giulia Giordano, direttrice Strategia Mediterraneo e Globale di Ecco, il think tank italiano sul clima, è preoccupata dalle scelte di Donald Trump sugli accordi climatici, ma sottolinea i potenziali margini di azione da parte degli altri paesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

