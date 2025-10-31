Giovani italiani più inquieti per insoddisfazione personale e precarietà economica che per crisi globale e clima Indagine Skuolanet
La ricerca Skuola.net condotta su un campione di 1.000 giovani tra gli 11 e i 30 anni rivela un dato significativo per educatori e operatori scolastici: le paure delle Generazioni Z e Alpha non coincidono necessariamente con le narrazioni dominanti di crisi geopolitica e emergenza climatica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
