Claudio Carlomagno chi è il marito di Federica Torzullo indagato per omicidio | la mamma assessore ad Anguillara e l' azienda di movimento terra il cadavere nel piazzale

Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara Sabazia, è attualmente ascoltato presso la caserma dei carabinieri. La posizione di Carlomagno si inserisce nel quadro delle indagini in corso, che coinvolgono anche la famiglia e l'azienda di movimento terra collegata alla vicenda. La scomparsa di Federica Torzullo resta al centro dell'attenzione, mentre le autorità procedono con gli accertamenti necessari.

Si trova nella caserma dei carabinieri Claudio Carlomagno il marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa l'8 gennaio ad Anguillara Sabazia. L'uomo è attualmente indagato per omicidio. Stamattina nell'azienda di famiglia di cui è titolare è stato trovato un corpo. Attimi di apprensione nella caserma durante l'interrogatorio dell'uomo. Un’ambulanza a sirene spiegate è arrivata a via Caduti di Nassirya, dove ha sede la caserma dei carabinieri di Anguillara Sabazia: in questo momento all’interno si trova Claudio Carlomagno, il marito di Federica Torzullo, nella cui ditta stamane è stato trovato un corpo in fase di identificazione. 🔗 Leggi su Leggo.it

Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa ad Anguillara Sabazia, vicino a Roma. Le ricerche sono in corso nel lago di Bracciano. Il marito, Claudio Carlomagno, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. La vicenda sta ricevendo attenzione da parte delle autorità e delle forze dell’ordine, mentre si cercano elementi utili a chiarire le circostanze della scomparsa.

Scomparsa Federica Torzullo, 41 anni, avvenuta l’8 gennaio 2026 ad Anguillara Sabazia, si è conclusa con il ritrovamento di un cadavere sepolto nell’azienda del marito, Claudio Carlomagno. Durante le indagini, i Carabinieri avevano rilevato tracce di sangue in diverse zone, tra cui l’abitazione, l’auto e un cantiere. La scoperta rappresenta un passo importante nel caso, ancora sotto approfondimento.

