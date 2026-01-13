Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara il marito Claudio Carlomagno indagato per omicidio | ricerche nel lago di Bracciano

Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa ad Anguillara Sabazia, vicino a Roma. Le ricerche sono in corso nel lago di Bracciano. Il marito, Claudio Carlomagno, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. La vicenda sta ricevendo attenzione da parte delle autorità e delle forze dell’ordine, mentre si cercano elementi utili a chiarire le circostanze della scomparsa.

Il marito di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, è indagato per omicidio. La 41enne è scomparsa quattro giorni fa da Anguillara.

Il marito di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, è indagato per omicidio. Le telecamere l'hanno vista entrare in casa ma non uscire.

Indagato per omicidio il marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa ad Anguillara - Leggi su Sky TG24 l'articolo Indagato per omicidio il marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa ad Anguillara ... tg24.sky.it

La procura di Civitavecchia indaga per omicidio. È questo il punto fermo da cui parte l'inchiesta sulla scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, svanita da Anguillara Sabazia l'8 gennaio. Una svolta maturata dopo giorni di verifiche che hanno progressivamente

Indagato per femminicidio il marito di Federica Torzullo, scomparsa vicino a Roma. Di lei, 41 anni, non si hanno notizie dallo scorso 8 gennaio. La casa posta sotto sequesto

