Classifica Radio | Noemi conquista il primo posto con Bianca alle sue spalle Esibizionista di Annalisa

Nella classifica radio settimanale di Earone, dal 19 al 25 dicembre, Noemi con “Bianca” si afferma al primo posto, seguita da Annalisa con “Esibizionista”. Il podio è interamente femminile, evidenziando la presenza di artisti di talento e popolarità. La classifica riflette le preferenze degli ascoltatori in questo periodo, confermando il ruolo centrale delle artiste italiane e internazionali nelle playlist radiofoniche.

Podio completamente al femminile quello della Classifica Radio elaborata dai Earone sui dati della settimana dal 19 al 25 dicembre, che vede Noemi, Annalisa e Taylor Swift nelle posizioni più alte. È Sombr ad aprire la Top ten con 12 To 12, in discesa dalla #8 alla #10. Una traccia intensa e magnetica che racconta la vulnerabilità e la libertà delle nuove generazioni, consolidando il suo status di artista simbolo del pop contemporaneo. Amaro dei Pinguini Tattici Nucleari sale dalla #12 alla #9. Il brano, quarto singolo estratto da Hello World, sesto lavoro in studio certificato triplo platino, segue il successo di Bottiglie Vuote che vede il feat. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

