Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026 | Odermatt vola

La classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026 si conferma dominata da Marco Odermatt, che dopo lo slalom di Wengen guida con 1105 punti. L'elvetico mantiene un ampio margine rispetto ai principali inseguitori, Lucas Braathen e Atle Lie McGrath, rafforzando la propria posizione in vista delle prossime gare. Questa situazione conferma il suo ruolo di protagonista nella stagione in corso.

Marco Odermatt  si conferma saldamente al comando della classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino dopo lo slalom di Wengen: l’elvetico svetta con 1105 punti e può fare affidamento su un margine di 487 lunghezze nei confronti del brasiliano Lucas Pinheiro Braathen e di 527 sul norvegese Atle Lie McGrath. Dopo le Olimpiadi, a marzo, parentesi in Italia, con due gare veloci in Val di Fassa, una discesa ed un superG, prima dell’ultimo atto stagionale, che arriverà a primavera già iniziata: le Finali di Coppa del Mondo nel 2026 si terranno a Lillehammer, in Norvegia. CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO. 🔗 Leggi su Oasport.it

Dopo la vittoria a Wengen, Marco Odermatt mantiene saldamente il primo posto nella classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. Lo svizzero si conferma leader della stagione, rafforzando la propria posizione in vista delle prossime gare. La classifica continua a evolversi con le sfide delle competizioni successive, mentre gli atleti si preparano per le tappe più importanti della stagione.

