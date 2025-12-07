Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026 | Odermatt allunga in testa Vinatzer nono

Oasport.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine del gigante maschile di Beaver Creek lo svizzero Marco Odermatt allunga in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’elvetico comanda con 445 punti, mentre l’austriaco Vincent Kriechmayr resta al secondo posto a -218. Nella graduatoria di specialità, invece, è proprio l’austriaco a svettare dopo il successo odierno, che lo porta al comando con 200 punti, a pari merito con l’austriaco Stefan Brennsteiner. Alex Vinatzer sale in nona posizione a quota 169 nella classifica generale, mentre nella graduatoria di specialità lo stesso azzurro è quarto a quota 157. 🔗 Leggi su Oasport.it

classifica coppa del mondo sci alpino maschile 2025 2026 odermatt allunga in testa vinatzer nono

© Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Odermatt allunga in testa, Vinatzer nono

Scopri altri approfondimenti

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026: Julia Scheib prima leader, Asja Zenere 17ma

Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Marco Odermatt subito in testa, ottavo Alex Vinatzer

Calendario, classifica, girone della Coppa MLS

classifica coppa mondo sciClassifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026: Shiffrin sempre al comando - La statunitense Mikaela Shiffrin resta in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo 2025- Scrive oasport.it

classifica coppa mondo sciCoppa del mondo di sci, slalom gigante femminile a Tremblant: vince la Robinson, Goggia 8^ - Leggi su Sky Sport l'articolo Coppa del mondo di sci, slalom gigante femminile a Tremblant: vince la Robinson, Goggia 8^ ... Secondo sport.sky.it

classifica coppa mondo sciClassifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Odermatt resta in testa, Paris a ridosso della top ten - Marco Odermatt ha vinto in maniera perentoria la discesa libera di Beaver Creek, prova che ha aperto il fine settimana riservato alla Coppa del Mondo di ... oasport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Classifica Coppa Mondo Sci