Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026 | Odermatt allunga in testa Vinatzer nono
Al termine del gigante maschile di Beaver Creek lo svizzero Marco Odermatt allunga in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’elvetico comanda con 445 punti, mentre l’austriaco Vincent Kriechmayr resta al secondo posto a -218. Nella graduatoria di specialità, invece, è proprio l’austriaco a svettare dopo il successo odierno, che lo porta al comando con 200 punti, a pari merito con l’austriaco Stefan Brennsteiner. Alex Vinatzer sale in nona posizione a quota 169 nella classifica generale, mentre nella graduatoria di specialità lo stesso azzurro è quarto a quota 157. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026: Julia Scheib prima leader, Asja Zenere 17ma
Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Marco Odermatt subito in testa, ottavo Alex Vinatzer
Calendario, classifica, girone della Coppa MLS
A1 Tigotà: 13. giornata. Risultati, classifica e prossimo turno. La Coppa Italia Errata corrige - classifica 3°/4° posto e abbinamento Quarti Leggi la news su volleyball.it/2025/12/07/not… Scarica l'APP Volleyball.it+ Apple apple.co/4jVHK8e Android b Vai su X
Al pala Bigi finisce 87-93. Gli sforzi non sono bastati contro Brescia, e la classifica continua a piangere. Adesso tocca alla coppa - facebook.com Vai su Facebook
Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026: Shiffrin sempre al comando - La statunitense Mikaela Shiffrin resta in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo 2025- Scrive oasport.it
Coppa del mondo di sci, slalom gigante femminile a Tremblant: vince la Robinson, Goggia 8^ - Leggi su Sky Sport l'articolo Coppa del mondo di sci, slalom gigante femminile a Tremblant: vince la Robinson, Goggia 8^ ... Secondo sport.sky.it
Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Odermatt resta in testa, Paris a ridosso della top ten - Marco Odermatt ha vinto in maniera perentoria la discesa libera di Beaver Creek, prova che ha aperto il fine settimana riservato alla Coppa del Mondo di ... oasport.it scrive