Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026 | Odermatt vola

Dopo la vittoria a Wengen, Marco Odermatt mantiene saldamente il primo posto nella classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. Lo svizzero si conferma leader della stagione, rafforzando la propria posizione in vista delle prossime gare. La classifica continua a evolversi con le sfide delle competizioni successive, mentre gli atleti si preparano per le tappe più importanti della stagione.

Marco Odermatt si conferma saldamente al comando della classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino dopo la discesa di Wengen, dove lo svizzero ha vinto: l’elvetico svetta con 1.105 punti e può fare affidamento su un margine di 567 lunghezze nei confronti del brasiliano Lucas Pinheiro Braathen e 627 sul norvegese Atle Lie McGrath, oggi assenti. La Coppa del Mondo proseguirà nel weekend con lo slalom a Wengen. Dopo le Olimpiadi, a marzo, parentesi in Italia, con due gare veloci in Val di Fassa, una discesa ed un superG, prima dell’ultimo atto stagionale, che arriverà a primavera già iniziata: le Finali di Coppa del Mondo nel 2026 si terranno a Lillehammer, in Norvegia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it

