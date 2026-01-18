Cinema | ' Buen Camino' supera ' Avatar' ora è l' incasso italiano più alto di sempre**

Roma, 18 gen. - (Adnkronos) - Ennesimo record per Checco Zalone: in soli 24 giorni 'Buen Camino', la commedia diretta da Gennaro Nunziante, ha infatti raggiunto un traguardo senza precedenti nella storia del cinema italiano. Con un totale di 68.823.069 euro realizzato dal lancio il giorno di Natale (pari a 8.562.320 presenze in sala), il film batte il record detenuto da 'Avatar' (68.600.000 euro) e diventa il film con il maggiore incasso di sempre al box office nazionale. Un risultato peraltro destinato a rafforzarsi vista la tenuta della pellicola nelle sale di tutta Italia. Film che dal suo apparire si è posto come un vero e proprio fenomeno culturale Buen Camino ha colpito gli spettatori italiani per la capacità - non nuova nei film di Zalone, nonostante la cornice comica - di affrontare temi di grande attualità con ironia, intelligenza e sensibilità, stimolando un vivace dibattito pubblico, rilanciando al tempo stesso il ruolo centrale della commedia italiana nel nostro panorama cinematografico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

