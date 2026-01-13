Cinema boom Zalone | Buen Camino primo incasso italiano di sempre

Il film “Buen Camino” con Checco Zalone ha raggiunto un importante traguardo, diventando il primo incasso italiano di sempre. In sole tre settimane, ha attirato numerosi spettatori, confermando il successo della commedia e l'interesse del pubblico. Questo risultato sottolinea la forte presenza del cinema italiano nel panorama nazionale, evidenziando la capacità di attrarre e coinvolgere il pubblico con storie e interpreti riconoscibili.

Roma, 13 gen. (askanews) – La commedia "Buen Camino" con Checco Zalone segna un nuovo record. In sole tre settimane di programmazione, con un incasso complessivo di 65.689.125 di euro e 8.157.202 spettatori, il film diretto da Gennaro Nunziante sorpassa "Quo Vado?" (65.365.736 euro) e diventa il film italiano con il maggiore incasso di sempre al box office italiano, preceduto soltanto da "Avatar" (68.600.000 euro). L'inarrestabile ascesa di "Buen Camino" consolida Zalone e Nunziante come protagonisti assoluti della commedia italiana contemporanea e consacra il film non solo come un successo senza precedenti, ma come un evento cinematografico, capace di riportare in sala spettatori di ogni età, dal Nord al Sud del Paese.

