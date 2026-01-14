Checco Zalone batte sé stesso | Buen Camino è il più alto incasso italiano di sempre alla faccia delle critiche
Buen Camino batte Quo vado? e diventa il film italiano ad aver incassato di più nella storia del nostro cinema. Eppure c'è (ancora) chi storce il naso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: Checco Zalone da record supera se stesso: “Buen camino” è il film italiano più visto di sempre
Leggi anche: Checco Zalone sorpassa Checco Zalone: Buen Camino è il film italiano con il maggiore incasso di sempre
Checco Zalone batte sé stesso negli incassi, ma come spettatori siamo ancora lontani. Il vero record? È ancora di Avatar: ecco perché - Il nuovo film di Zalone supera Quo Vado negli incassi ma non come presenze in sala. ilfattoquotidiano.it
Buen Camino: quando Zalone batte se stesso - Quello di gennaio, è il mese dei primi bilanci ufficiali cinematografici: parliamo Buen Camino e del successo di Zalone. lagazzettadellospettacolo.it
Checco batte Zalone - one, salvatore del cinema patrio, re del Natale, delle Feste e dell’Epifania che non se le porta affatto via, anzi. msn.com
Checco Zalone è riuscito a battere se stesso. Il suo ultimo film, Buen Camino, nelle sale dal giorno di Natale, è il film italiano più visto di sempre. In meno di venti giorni ha raccolto 65.689.125 euro, superando il risultato ottenuto 10 anni fa da Quo Vado, ch facebook
Sabatini: "Raspadori alla Checco Zalone, voleva il posto fisso... Atalanta scelta stile Sassuolo" x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.