Chievo-Milan Futuro | numeri e dove vederla Ecco cosa c’è da sapere

Ecco le principali informazioni su Chievo-Milan Futuro, in programma domenica 18 gennaio 2026 alle ore 18:00. In questa pagina troverai dati sui numeri delle due squadre e le modalità per seguire la partita, offrendo un quadro completo e aggiornato per gli appassionati di calcio.

Torna in campo il Milan Futuro di Massimo Oddo: l'Under 23 rossonera è attesa da una trasferta molto difficile. Alle 18:00 la sfida contro il Chievo Verona guidato da Marco Didu. I rossoneri arrivano dalla sconfitta contro il Pavia. Ecco la preview di Chievo-Milan Futuro. (fonte: acmilan.com) - Big match in programma per Milan Futuro, atteso dal ChievoVerona allo stadio Oliveri di Verona, domenica 17 gennaio alle 18.00 nella 20ª giornata di Serie D (girone B). Una battaglia al vertice, delicata e importante. È il momento di presentarla, grazie alla nostra Match Preview. I rossoneri hanno appena interrotto la striscia positiva, perdendo con il Pavia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

