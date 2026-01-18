Chi vuol essere milionario – Il Torneo le anticipazioni del 18 gennaio
Il 18 gennaio, su Canale5, riprende “Chi vuol essere milionario – Il Torneo”, il quiz televisivo che coinvolge i concorrenti in una sfida di cultura generale. L’appuntamento settimanale offre l’opportunità di seguire le domande e le risposte di partecipanti provenienti da diverse regioni italiane. Per gli appassionati di giochi a quiz, questa nuova edizione rappresenta un momento di intrattenimento e di verifica delle proprie conoscenze.
Domenica 18 gennaio torna su Canale5 l’appuntamento più atteso dagli amanti dei quiz con Chi vuol essere milionario – Il Torneo. Al timone c’è ovviamente l’amatissimo Gerry Scotti, il conduttore che ha legato indissolubilmente il suo nome a questo format, entrando persino nel Guinness World Record per il maggior numero di puntate presentate a livello mondiale. Chi vuol essere milionario – Il Torneo: le anticipazioni del 18 gennaio. La puntata di domenica 18 gennaio si inserisce nel nuovo ciclo intitolato “Il Torneo”, una variante che ha rinfrescato il meccanismo classico del game show rendendolo ancora più spietato. 🔗 Leggi su Dilei.it
