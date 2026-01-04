Ecco le anticipazioni sulla puntata di oggi, 4 gennaio 2026, di

2025. Questa sera, domenica 4 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda il leggendario Chi vuol essere milionario? con una formula inedita a livello mondiale e si trasforma in “Chi vuol essere milionario – Il Torneo”, che promette di regalare ancora più suspense ed emozioni. Alla guida del game show ci sarà sempre Gerry Scotti, che lo ha condotto fin dalla sua prima edizione italiana, nel 2000, e proprio per questo è entrato nel Guinness World Records per il maggior numero di puntate presentate al mondo. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 4 gennaio

Leggi anche: Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 14 dicembre

Leggi anche: Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 21 dicembre

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Chi vuol essere milionario – Il Torneo le anticipazioni del 28 dicembre; Chi vuol essere milionario – Il torneo | le anticipazioni della puntata di oggi 28 dicembre.

Chi vuol essere milionario, chi è il nuovo campione Antonio: la vincita faraonica e il rimprovero di Gerry Scotti - Il medico 30enne Antonio vince il torneo e incassa 150mila euro: ecco cosa è successo nella quarta puntata di Chi vuol milionari del 28 dicembre 2025 ... libero.it